Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'deki Fabrika Yangını Tamamen Söndürüldü

Arnavutköy'deki Fabrika Yangını Tamamen Söndürüldü

1 saat önce

Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında dün çıkan yangın tamamen söndürüldü.

Arnavutköy'deki Fabrika Yangını Tamamen Söndürüldü, System.String[]
Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında dün çıkan yangın tamamen söndürüldü.


Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokağı'nda 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Şişli, Fatih, Sultangazi, Kıraç, Kartal, Tuzla, Seyrantepe ve Kadıköy olmak üzere 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etti.

Ekiplerin gece boyunca devam eden çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:08 Kaynak: AA

Yeşilpınar, Arnavutköy, Güncel
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