Arnavutköy'deki Fabrika Yangını Tamamen Söndürüldü
1 saat önce
Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında dün çıkan yangın tamamen söndürüldü.
Arnavutköy
'de bir kimya fabrikasında dün çıkan yangın tamamen söndürüldü. Yeşilpınar
Mahallesi Şimşir Sokağı'nda 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İtfaiyesinden Hadımköy
, Arnavutköy, Başakşehir
, Avcılar
, Beylikdüzü
, Bakırköy
, Çatalca
, Mimarsinan
, Bahçeşehir
, Şişli
, Fatih
, Sultangazi
, Kıraç, Kartal
, Tuzla
, Seyrantepe ve Kadıköy
olmak üzere 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etti.
Ekiplerin gece boyunca devam eden çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:08 Kaynak: AA
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