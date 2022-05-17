Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi - Son Dakika
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Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi

17.05.2022 09:26

Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederken, çalışmalara destek olan bir vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi
Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi
Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi
Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi - Son Dakika


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