Arnavutköy'deki feci cinayetin zanlıları yakalandı - Son Dakika

Arnavutköy'deki feci cinayetin zanlıları yakalandı

Arnavutköy'deki feci cinayetin zanlıları yakalandı Evinde boğazı kesilerek öldürülen Semih Kuyumcu'nun katil zanlıları yakalandı Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yalnız yaşadığı evinde 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve boğazı kesilerek öldürülen Semih Kuyumcu'nun katil...

Arnavutköy'deki feci cinayetin zanlıları yakalandı Evinde boğazı kesilerek öldürülen Semih Kuyumcu'nun katil zanlıları yakalandı İSTANBUL - Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yalnız yaşadığı evinde 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve boğazı kesilerek öldürülen Semih Kuyumcu'nun katil zanlıları yakalandı. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 3 Pakistanlı zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu. Arnavutköy Anadolu Mahallesindeki evinde 16 Kasım tarihinde bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun katil zanlıları yakalandı. Olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlatan polis ekipleri zanlıların Arnavutköy'deki bir evde saklandığını tespit etti. Zanlılarının kaldığı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri 3 Pakistanlı zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Muhib Efride, Jahangir Khan ve Tahir Afridi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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