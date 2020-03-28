Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'deki FRT Airlines Oteli'nden sağlık çalışanları ücretsiz kalabilecek - Son Dakika
Arnavutköy'deki FRT Airlines Oteli'nden sağlık çalışanları ücretsiz kalabilecek
6 saat önce
Arnavutköy'de Çelebi ailesine ait FRT Airlines Oteli, koronavirüs hastalarını tedavi etmek için özveriyle çalışan sağlık personeline bir ay boyunca ücretsiz konaklama hizmeti sunacak.
Arnavutköy'de Çelebi ailesine ait FRT Airlines Oteli, koronavirüs hastalarını tedavi etmek için özveriyle çalışan sağlık personeline bir ay boyunca ücretsiz konaklama hizmeti sunacak.
FRT Airlines Oteli sahipleri Vedat Çelebi ve Fırat Çelebi kardeşler, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık personelinin 1 ay boyunca işletmelerinde ücretsiz kalabileceklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:08 Kaynak: AA
Son Dakika Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı