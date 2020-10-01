Arnavutköy'deki hafriyat kamyonu denetiminde sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde 34 araç şoförüne 21 bin 854 lira para cezası kesildi. 8 araç ise trafikten men edildi.

Arnavutköy'de Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde aşırı yük taşıyan, dorselerinde branda olmayan, plakaları okunmayan ve evrakları eksik olan hafriyat kamyonu şoförlerine ceza kesildi. 77 adet hafriyat aracının kontrol edildiği denetimlerde ekipler, araç tescil belgesini araçta bulunmayan 2 araca toplam 224 lira, tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmaktan 1 araca 112 lira, araç muayenesini yaptırmamaktan 6 araca toplam bin 728 lira, verilen izin sonucunda muayenesini yaptırmamaktan 7 araca 4 bin 186 lira, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan 5 araca 12 bin 365 lira, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmaktan 498 lira, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak veya yükümlülüklere uymamaktan toplam 3 araca 396 lira, hızlı araç kullanmaktan 288 lira, yükü, karayoluna değmesinden toplam 7 araca bin 925 lira ve emniyet kemeri kullanmamaktan 132 lira olmak üzere 34 araca toplam 21 bin 854 lira toplam para cezası kesildi. 8 araç trafikten men edildi.

- İstanbul