Son dakika haberleri... Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada

Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada

İki hırsız kadın dükkanın önündeki paletleri çaldı

Başka bir olayda ise 3 hırsız kadın bakkaldaki şeker ve çikolataları çaldı

İSTANBUL Arnavutköy'de meydana gelen hırsızlık olayları kameraya yansıdı. 2 hırsız kadın işyerinin önündeki paletleri, 3 kadın hırsız ise bakkaldaki şeker ve çikolataları çaldı.

Arnavutköy'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 2 Temmuz'da meydana gelen hırsızlık olayında 2 kadın, bir işyerinin önündeki paletleri kendilerinin gibi çalıp oradan uzaklaştı. 3 Temmuz'da meydana gelen başka bir olayda ise bakkala giren 3 hırsız kadın ise reyonlardaki şeker ve çikolataları çaldı. İlginç hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.