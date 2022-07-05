Son dakika haberleri... Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada

05.07.2022 11:24

Bir son dakika haberine göre Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada İki hırsız kadın dükkanın önündeki paletleri çaldı Başka bir olayda ise 3 hırsız kadın bakkaldaki şeker ve çikolataları çaldıİSTANBUL Arnavutköy'de meydana gelen hırsızlık olayları kameraya yansıdı.

Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada

İki hırsız kadın dükkanın önündeki paletleri çaldı

Başka bir olayda ise 3 hırsız kadın bakkaldaki şeker ve çikolataları çaldı

İSTANBUL Arnavutköy'de meydana gelen hırsızlık olayları kameraya yansıdı. 2 hırsız kadın işyerinin önündeki paletleri, 3 kadın hırsız ise bakkaldaki şeker ve çikolataları çaldı.

Arnavutköy'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 2 Temmuz'da meydana gelen hırsızlık olayında 2 kadın, bir işyerinin önündeki paletleri kendilerinin gibi çalıp oradan uzaklaştı. 3 Temmuz'da meydana gelen başka bir olayda ise bakkala giren 3 hırsız kadın ise reyonlardaki şeker ve çikolataları çaldı. İlginç hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de faciadan dönülen olay kamerada: Kamyonetten düştü, arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu Arnavutköy'de faciadan dönülen olay kamerada: Kamyonetten düştü, arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu Son dakika haber | İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA Son dakika haber | İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:04 Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 13:20:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement