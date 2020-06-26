ARNAVUTKÖY'DEKİ KADIN CİNAYETİ:  18 GÜN ORMANDA SAKLANAN KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de karısını sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren Veysi Çelik, Arnavutköy emniyetinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Saldırganın 18 gün boyunca gündüzleri ormanda geceleri ise Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde kaldığı ortaya çıktı

5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından 8 Haziran günü Arnavutköy'deki evinin bulunduğu sokakta pompalı silahla vurularak öldürülmüştü. Dehşet anları çevredekiler tarafından da görüntülendi. Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Veysi Çelik, dün akşam Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. İfadesinde eşini vurduktan sonra ormanda saklandığını söylediği öğrenildi.

GÜNDÜZLERİ ORMANDA SAKLANDIGündüzleri ormanda saklanan 55 yaşındaki Çelik'in geceleri ise Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir eve gelerek kaldığını söylediği belirtildi. Hatice Çelik'in kız kardeşi ile görüşmesini istemediği için son dönemlerde sıklıkla kavga ettiklerini söyleyen Veysi Çelik'in "Olaydan bir gün önce eşim evde yoktu. Çocuklara sorduğumda kız kardeşinin evine gittiğini ve orada kalacağını söylediler. Sabah eşim eve geldiğinde otobüs bileti aldığını ve küçük olan 2 çocuğumla birlikte memlekete gideceğini söyledi. Tartıştık. Eşim dışarı çıkıp gitmeye çalışınca peşinden giderek silahla vurdum" dediği kaydedildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Veysi Çelik Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.