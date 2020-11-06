Arnavutköy'deki kadın cinayeti; Bir sanığa müebbet hapis talebi - Son Dakika

Arnavutköy'deki kadın cinayeti; Bir sanığa müebbet hapis talebi

06.11.2020 16:26
Arnavutköy'deki kadın cinayeti; Bir sanığa müebbet hapis talebi, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

ARNAVUTKÖY'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Murat Uslu'nun "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini talep eden savcı, diğer 2 sanığın beraatini talep etti. Mahkeme, sanıklardan Mustafa Ünver'in tahliyesine karar vererek son savunmalar için duruşmayı erteledi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Ünver ve Murat Uslu getirildi. Tuğba Anlak'ın kardeşi müşteki Ümmüye Anlak ve Harun Anlak ile avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Tüketici Başvuru Merkezi Derneği avukatı da duruşmaya katılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti. Tuğba Anlak'ın ablası Leyla Arslan, "Birkaç kez kardeşimin vücudunda morluklar gördüm. Kimin yaptığını sorduğumda cevap vermiyordu. Murat Uslu ile Tuğba arasında özel bir diyalog olduğunu bilmiyordum" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada tanıklar da dinlendi.

SAVCI BİR SANIĞA MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ

Daha sonra duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Murat Uslu'nun "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürme" suçundan ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini istedi. Savcı ayrıca tutuklu sanıklardan Mustafa Ünver'in tahliyesine karar verilmesini istedi.

"ÖLENE ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"Sanık Murat Uslu söz alarak "Olay isteyerek meydana gelmedi. Asla ölene zarar vermek istemedim" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ise beyanında, "Sanık Pelin'in de cezalandırılmasını istiyoruz. Sanık Mustafa'nın da olayın başından sonuna kadar sanık Murat ile birlikte hareket ettiği, onu engellemediği olaydan sonra birlikte kaçtıkları gözetilerek cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

BİR SANIĞA TAHLİYEMahkeme tutuklu sanık Mustafa Ünver'in tahliyesine karar verdi. Sanık Murat Uslu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDIDuruşma sonrasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey Erden ve Tuğba Anlak'ın ablası Ümmiye Anlak basın açıklaması yaptı. Avukat Erden, sanık Murat Uslu'nun, Tuğba Anlak'ı aylarca şiddete maruz bırakıp daha sonra öldürdüğünü, diğer sanık Mustafa Ünver'in de olayda kullanılan silahı sakladığını ve suça iştirak ettiğini belirtti. Erden, "Hiç mi suçu yok? Katilin saklanmasına yardım etmek, katilin silahını saklamak, mahkemede Tuğba'ya iftiralar atıp beyanlarını değiştirmek, katilin tehditlerini yokmuş gibi anlatmak hiç mi suç değil? İşte bu nedenle Murat da, Mustafa da en ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi. Tuğba Anlak'ın ablası Ümmüye Anlak ise istediğimiz sonucu alamadık. adaletin teelli ettiğine inanamadım. Katile kardeşimin evini gösteren Mustafa'dır. Ama savcının mütalaasıyla serbest bırakılmıştır. Çok üzgünüm" dedi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Murat Uslu'nun "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenirken; "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.


- İstanbul
Arnavutköy'deki kadın cinayeti; Bir sanığa müebbet hapis talebi
Arnavutköy'deki kadın cinayeti; Bir sanığa müebbet hapis talebi

Zahit Şeyhanoğulları, Mustafa Ünver, Murat Uslu, Savcı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'deki kadın cinayeti; Bir sanığa müebbet hapis talebi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Şoke eden görüntü! Sapanca Gölü'nü soktukları kepçe ile talan ettiler Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı
Şike davası sonrası Trabzonspor'dan çok sert tepki: CAS'ın kararı net, F.Bahçe bize karşı şike yaptı Şike davası sonrası Trabzonspor'dan çok sert tepki: CAS'ın kararı net, F.Bahçe bize karşı şike yaptı         
16:24
CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu         
15:49
Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı         
15:37
RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza         
15:24
F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti         
15:02
4-5 kişilik grup cadde ortasında yakaladıkları genci tekme tokat dövdü! O anlar kamerada 4-5 kişilik grup cadde ortasında yakaladıkları genci tekme tokat dövdü! O anlar kamerada         
14:50
Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti         
14:22
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 16:38:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'deki kadın cinayeti; Bir sanığa müebbet hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei