DHA İSTANBUL  ARNAVUTKÖY'DEKİ KAVGANIN DETAYLARI - Son Dakika

Arnavutköy'deki silahlı kavganın detayları belli oldu. Arnavutköy'de 2 gün önce yol verme yüzünden tartışan 2 aile üyeleri bugün yeniden karşı karşıya geldi. İki aile arasında çıkan kavgada bu kez silah kullanıldı. Kavgada aynı aileden 2 kişi silah ve bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay Arnavutköy'de öğle saatlerinde meydana geldi. Önceki gün iki aile arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Taraflar bugün sabah saatlerinde karşı karşıya gelerek kavgaya tutuştu. İki aile arasında çıkan kavga sonucunda C.D. pompalı tüfekle, Ö.D ise bıçakla yaralandı. 2 kişiyi yaralayan F.Ö ve E.Ö.'nün polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.