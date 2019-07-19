ARNAVUTKÖY'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntü Dökümü: ----------- Güvenlik kamera görüntüleri -Kavşaktan dönen otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil -Otomobilin kaldırıma çıkarak ağaca çarpması -Kaldırımda yürürken kıl payı kurtulan kadın -Çevredekilerin kazanın ardından toplanması AKTÜEL -Olay yeri -Kaza yapan araç

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

'Kocanı sana aşık ettireceğim' dediği kadına 500 bin liralık senet imzalatan dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi