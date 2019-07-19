Son Dakika Haberleri: ARNAVUTKÖY'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
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ARNAVUTKÖY'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

1 saat önce

ARNAVUTKÖY'de hızla ilerleyen sürücü, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon kırınca kaldırıma çıkarak bir ağaca çarptı.

ARNAVUTKÖY'de hızla ilerleyen sürücü, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon kırınca kaldırıma çıkarak bir ağaca çarptı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen 34 BJ 3811 plakalı otomobilin sürücüsü, kavşağa kontrolsüz girerek önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı. Kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken o sırada kaldırımda yürüyen bir kadın kazadan kıl payı kurtuldu. Otomobilde hasar meydana gelirken kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
ARNAVUTKÖY'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:59 Kaynak: DHA
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