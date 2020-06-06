ARNAVUTKÖY'DEKİ MESİRE ALANLARINA AKIN EDEN PİKNİKÇİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından güzel havayı fırsat bilenler mesire alanları ve göl kenarlarına akın etti. Arnavutköy 'de aylar sonra açık havada piknik yapanlar havadan görüntülendi.Normalleşme süresi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar Arnavutköy'deki mesire alanları ve göl kenarlarına akın etti. Normalleşme sürecindeki kısıtlamasız ilk hafta sonunda vatandaşlar açık olan mesire alanları ve göl kenarlarına akın etti. Kimileri semaverde çay demlerken kimileri ise top oynayarak keyifli zaman geçirdi. Ailesi ile birlikte uzun süre sonra piknik yapan İbrahim Sekman, sağlığın önemini anladıklarını söyledi. Süreci kurallara uyarak geçirdiğini ifade eden Sekman şöyle konuştu:

"Kısıtlama döneminde devletimiz ne dediyse ona uyduk. Çıkın dedi çıktık, çıkmayın dedi çıkmadık. Karantinayı evde geçirdik çocuklarımızla. Sonuçta tüm dünyada bir salgın var biz de bunu atlatmak için devletin hijyen kurallarına uyduk. Bu hafta sonu kısıtlama olmayınca çocuklarımızla piknik yaparak değerlendirmek istedik. Biz eskiden çok büyük bir nimete sahipmişiz, şu anda o nimetin ne kadar büyük olduğunu anladık. En başta sağlık. İstediğin kadar paran olsun ama sokağa çıkamıyorsun, büyüklerinin elini öpemiyorsun, onlarla sarılamıyorsun. Bu parayla alınacak bir şey değilmiş gerçekten. Bu süreçte bunu anladık."

Arnavutköy'de aylar sonra açık havada piknik yapanlar havadan da görüntülendi.

- İstanbul