Arnavutköy'deki okullar ve çevrelerinde sıkı denetim - Son Dakika

Arnavutköy'deki okullar ve çevrelerinde sıkı denetim

-Arnavutköy emniyeti tarafından okullar ve çevresinde yıl boyu sürecek denetimler başladı

İSTANBUL - Arnavutköy'deki okullar ve çevresinde sıkı denetimler yapıldı. Okulların çevresinde bulunan vatandaşlara tek tek GPT yapıldı, araçlar didik didik arandı. Öğrenci haricinde kimseye geçit verilmedi. Arnavutköy emniyeti yıl boyu sürecek olan denetimlere bugün sıkı şekilde başladı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Arnavutköy'de bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik sıkı denetimler düzenlendi. Yapılan denetimlerde yıl boyu okullar ve çevresinde görev yapacak sivil ekiplerden oluşan Mobil Okul Timleri görev aldı. Okulların çevresinde

öğrenci haricinde kimseye geçit verilmezken, caddelerden geçen araçlar tek tek durdurulup sürücülerin GBT sorguları yapıldı.

Ayrıca, şoförlere okul güzergahında yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Servis araçları tek tek denetlendi

Mobil Okul Timlerinin yapmış olduğu denetimlere destek veren trafik polisleri ise, servis araçları ile ilgili hem ana yollarda hem de okul önlerinde denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde servis araçlarının ve şoförlerinin eksiklerinin olup olmadığı denetlendi öğrenci sayılarına özellikle dikkat edildi.

Yıl boyu devam edecek

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Mobil Okul Timleri yıl boyunca okullar ve çevresinde güvenliği sağlamak ve narkotik suçlarıyla mücadele etmek için görev yapacak. Sivil olarak çalışan ekipler şüpheli şahıslara da göz açtırmayacak.