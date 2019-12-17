ARNAVUTKÖY'DEKİ SAHTE PARFÜM OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DEKİ SAHTE PARFÜM OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DEKİ SAHTE PARFÜM OPERASYONU KAMERADA

6 saat önce

Ali ABLAY/İSTANBUL, DHA Arnavutköy'de sahte parfüm üretimi yapılan 10 adrese Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

ARNAVUTKÖY'DEKİ SAHTE PARFÜM OPERASYONU KAMERADA, System.String[]

Ali ABLAY/İSTANBUL, DHA

Arnavutköy'de sahte parfüm üretimi yapılan 10 adrese Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 768 bin 857 dolu ve boş sahte parfüm şişesi ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin Arnavutköy'de sahte parfüm üretimi yaptığını bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. 29 Kasım'da Arnavutköy'de bulunan 10 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Serdar K.(31), Mehmet Mihdi B. (43) ve Alaattin İ.'yi (75) yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ekipler, 768 bin 857 dolu ve boş sahte parfüm şişesi, etiketler ve aksesuarlar ele geçirdi. Ekipler, operasyonun yapıldığı 10 adresten bazılarında üretim yapıldığını belirlerken bazı adreslerin ise depo olarak kullanıldığını belirledi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken adli makamlarca serbest bırakıldı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir çok markanın  parfüm şişelerinin, kapaklarının, kutularının ve etiketlerinin birebir sahtesinin yapıldığı görülüyor.


İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Arnavutköy, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:44 Kaynak: DHA
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