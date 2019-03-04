Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'deki Silahlı Kavga

Arnavutköy'deki Silahlı Kavga

1 saat önce

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişinin ölmesi, 1 kişinin de yaralanması olayına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy'deki Silahlı Kavga, System.String[]
Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişinin ölmesi, 1 kişinin de yaralanması olayına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta iki grup arasında minibüs hattına araç sokma meselesi yüzünden çıkan kavgada Fırat ve Şahin Yıldız kardeşler ile kuzenleri Hasan Yıldız'ın ölmesi bir kişininde ağır yaralanması olayına ilişkin başlattığı çalışmada, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Polisin olaya ilişkin yürüttüğü çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:29 Kaynak: AA

Hasan Yıldız, İstanbul, Arnavutköy, Güncel
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