Arnavutköy'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Arnavutköy'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslambey Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Erdi C. ağır yaralandı.

"Kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma başlatan polis, Burak S, Nebi Ö, Mehmet Salih S. ve Evren E'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.