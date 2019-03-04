Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'deki Silahlı Kavgayla İlgili Gözaltı

Arnavutköy'deki Silahlı Kavgayla İlgili Gözaltı

30 dakika önce

Arnavutköy'de dün 3 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy'deki Silahlı Kavgayla İlgili Gözaltı, System.String[]
Arnavutköy'de dün 3 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta iki grup arasında çıkan, Fırat ve Şahin Yıldız kardeşler ile kuzenleri Hasan Yıldız'ın ölümü, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin çalışma kapsamında, bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Son gözaltı işlemi ile olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya karıştığı iddiasıyla aranan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Hasan Yıldız, Arnavutköy, Güncel
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