Arnavutköy'deki Silahlı Kavgayla İlgili Gözaltı
30 dakika önce
Arnavutköy'de dün 3 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Arnavutköy
'de dün 3 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta iki grup arasında çıkan, Fırat
ve Şahin Yıldız kardeşler ile kuzenleri Hasan Yıldız
'ın ölümü, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin çalışma kapsamında, bir kişiyi daha gözaltına aldı.
Son gözaltı işlemi ile olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya karıştığı iddiasıyla aranan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:09 Kaynak: AA
Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu
Cemal Kaşıkçı'nın Öldürüldükten Sonra Yakıldığı Tandırın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı