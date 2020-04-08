Arnavutköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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Arnavutköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
6 saat önce
Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arnavutköy- Sultangazi yolu memba mevkisinde Mehmet Ali E.'nin kullandığı 34 BV 639 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçidin ayaklarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Yaralı daha sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:46 Kaynak: AA
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