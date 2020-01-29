Arnavutköy'deki trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'deki trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

1 saat önce

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy'deki trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı, System.String[]

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde seyreden Mesut M. idaresindeki 34 ZZ 159 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Daha sonra savrulan otomobil, karşı yönden gelen Yunus Emre Ç. yönetimindeki 34 BZH 31 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada Mesut M. ağır, Yunus Emre Ç. ise hafif yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından polis olduğu öğrenilen Mesut M.'yi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yunus Emre Ç.'yi ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu arada, Mesut M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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