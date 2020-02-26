ARNAVUTKÖY'DEKİ TRAFİK KAZASINDA JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DEKİ TRAFİK KAZASINDA JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DEKİ TRAFİK KAZASINDA JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Arnavutköy'de Havalimanında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tolga Koç, arkadaşının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

ARNAVUTKÖY'DEKİ TRAFİK KAZASINDA JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Arnavutköy'de Havalimanında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tolga Koç, arkadaşının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından askeri araçla toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Kaza, Arnavutköy D-020 Otoyolu Tayakadın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tolga Koç,  havalimanından Arnavutköy'e gitmek için arkadaşının otomobiline bindi. Otoyolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Uzman Çavuş Ahmet Tolga Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ise hafif yaralı olarak kazayı atlattı. Cenaze bugün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cenaze askeri araçla Koç'un memleketi Ankara'ya götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Adli tıptan görüntü

-Cenazenin çıkışı

-Olay yerinden görüntü

-Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tolga Koç'un fotoğrafları

-Genel ve Detaylar


Ahmet Tolga, Arnavutköy, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:14 Kaynak: DHA
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