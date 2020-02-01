Arnavutköy'den Elazığ'daki depremzedelere yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'den Elazığ'daki depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Arnavutköy'den Elazığ'daki depremzedelere yardım eli

6 saat önce

Arnavutköy Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere destek olmak için ilçede toplanan yardım malzemelerini afet bölgesine gönderdi.

Arnavutköy'den Elazığ'daki depremzedelere yardım eli, System.String[]

Arnavutköy Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere destek olmak için ilçede toplanan yardım malzemelerini afet bölgesine gönderdi.


Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından harekete geçen Arnavutköy Belediyesi, depremde mağdur olan vatandaşlar için toplanan yardım malzemelerinin Elazığ'a ulaştırılması için organizasyon düzenledi. Depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanan battaniye, bebek bezi, çocuk giysileri ve yatak gibi temel ihtiyaçlar, gönüllü vatandaşlar tarafından mahalle muhtarlıklarına iletildi. Toplanan yardımlar tıra konularak deprem bölgesine gönderildi.


"Allah bütün vatandaşlarımızdan razı olsun"


Yardımda bulunan tüm vatandaşlara teşekkür eden Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, "Tüm Türk halkına geçmiş olsun diyorum. Cenabı Allah bu depremde vefat edenlere rahmet eylesin, yaralı olanlara acil şifalar versin. Biz depremin hemen ertesi günü böyle bir yardım kampanyası başlattık. Arnavutköy Belediyesi olarak bize bu konuda destek veren muhtarlarımıza teşekkür ederim. Kısa sürede 2-3 günlük bir çalışmayla bu tır dolduruldu. Bütün yardım edenlerden Allah razı olsun, onlara da çok teşekkür ederim. Bizim milletimizin ne kadar hayırsever olduğunu ve yardım için mücadele eden bir toplum olduğunu gösteren çok güzel bir örnek oldu. Allah bütün vatandaşlarımızdan razı olsun. Çok güzel bir yardım toplandığı kanaatindeyim. Biz AFAD ile görüşerek Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan bütün malzemeleri toparladık ve bu malzemelerin hepsinin kullanılmamış malzemeler olduğunu da belirtmek istiyorum. İnsanlarımız çok az da olsa elinden geleni yapmıştır. Bu yüzden herkese teşekkür ederim. Rabbim bizleri her türlü afetten felaketten korusun inşallah" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:52 Kaynak: İHA
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