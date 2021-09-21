Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Gece saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nda yanaşan otomobilden inen bir kişi parti binasını hedef alacak şekilde 7 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda kurşunlar camlara ve masalara isabet etti. İçeride kimsenin olmaması ise adeta faciayı önledi.

"MİLLETİN İRADESİNE SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ"

Parti binasının kurşunlanması ile ilgili açıklama yapan Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık, "Şuanda emniyet ekiplerimiz burada kimliği belirsiz kişiler tarafından milletin iradesine ilçe binamıza silahlı saldırı gerçekleşti. Özellikle Arnavutköy'de bu tarz olaylar ile karşı karşıya geleceğimizi ummuyorduk.

"SADECE MAL KAYBIMIZ VAR"

Genel olarak baktığımızda Türkiye'de herkesin belinde bir silah var bugün burada bir yaralımız yok sadece mal kaybı var camlarımız kırıldı. Biz şu anda Deva ailesi olarak sükunetimizi koruyacağız genel merkezimiz ve il merkezimize bilgi verdik. Kamera kayıtlarını incelediğimiz zaman malum kişiler tarafından bir aracın park edildiğini bir kişini içeriden çıkarak partimizi hedef alarak kurşunlama yaptığını görebiliyoruz. Bizde avukatlarımız ve merkezimizden haber bekliyoruz olay şuanda çok sıcak." şeklinde konuştu.