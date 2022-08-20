Arnavutköy'de 5 katlı binanın birinci katında korkutan yangın - Son Dakika
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Arnavutköy'de 5 katlı binanın birinci katında korkutan yangın

20.08.2022 13:50
Arnavutköy'de 5 katlı binanın birinci katında korkutan yangın

Arnavutköy'e 5 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Arnavutköy'e 5 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Ekiplerin çalışmalarıyla söndürülürken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 5 katlı binanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de 5 katlı binanın birinci katında korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de 5 katlı binanın birinci katında korkutan yangın - Son Dakika
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