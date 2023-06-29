Arnavutköy Eski Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutköy Eski Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Arnavutköy Eski Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

29.06.2023 15:40

İstanbul'da hayatını kaybeden Arnavutköy Eski Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam için Gaziosmanpaşa'da cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. Sağlam'ın ailesi taziyeleri kabul etti. Konuşmalarda Sağlam'ın hizmetleri ve duruşu övgüyle anıldı. Cenaze namazının ardından Sağlam'ın cenazesi memleketi Ordu'ya gönderilecek ve orada defnedileceği belirtildi.

p>İSTANBUL'da hayatını kaybeden  Arnavutköy Eski Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam için cenaze töreni düzenlendi.

Milli Görüş hareketinin İstanbul'daki ilk belediye başkanlarından olan Arnavutköy Eski Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 82 yaşında hayatını kaybeden Sağlam için Gaziosmanpaşa'da bulunan Küçükköy Merkez Camiinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.  Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe da katıldı.

Bahtiyar Sağlam'ın ailesi tabutu başında taziyeleri kabul etti.

"DURUŞUNDAN VAZGEÇMEYEN BİR DAVA İNSANIYDI"Cenaze töreni sonrası konuşan Soylu, "Bahtiyar abi bu bölgenin hizmetinde bulunmuş bir insandı. Bu bölgede emeği var. Zorluk zamanlarında ve yokluk zamanlarında hakikaten büyük bir hizmetkarlık ortaya koydu. Arnavutköy'de de ve eskiden buraların hepsi bir ilçeydi. ve Arnavutköy'de beldeydi. O belde olduğu zamanlarda oranın imarının, inşasının var olmasının, fakirinin, fukaranın insanının yanındaydı. Bir örnek yöneticiliğin nasıl olduğunu, bir örnek aile reisliğinin nasıl olduğunu ve bir örnek Müslüman nasıl olduğunu ortaya koydu" dedi Aynı zamanda Bahtiyar Sağlam'ın damadı olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Gerçekten çok çalışan, üreten, mücadele eden ve pes etmeyen ama bunları yaparken de ailesini ihmal etmeyen, iyi bir aile reisi ama hiçbir şekilde duruşundan, düşüncesinden iddiasından vazgeçmeyen bir dava ehli insandı" diye konuştu

"MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ AÇISINDAN ADETA TARİH YAZDI"

Bahtiyar Sağlam'ın torunu Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da, "1989 yılında  kazanmış olduğu belediye başkanlığını 10 yıl süreyle yaptı. Tabi geçmiş dönemde önemli hizmetleri oldu imkanların kıt olduğu dönemde Milli Görüş belediyeciliği açısından adeta tarih yazdı. Sonrasında da belediye başkanlığı görevinden sonra da hayatının diğer dönemlerinde insanlara faydalı olmak için gayret etti" diye konuştu. Cenaze namazının ardından Bahtiyar Sağlam'ın cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi. Sağlam'ın yarın Perşembe Kazancılı Köyü'nde cuma namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Arnavutköy Eski Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika


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