Son dakika haberi... Arnavutköy'de zincir marketin deposunda yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Arnavutköy'de zincir marketin deposunda yangın çıktı

23.03.2022 20:19
Son dakika haberi... Arnavutköy'de zincir marketin deposunda yangın çıktı

Son dakika haber: İArnavutköy'de bir zincir marketin iki deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İArnavutköy'de bir zincir marketin iki deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bir zincir markete ait yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda bulunan iki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Sultangazi, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Bakırköy ve Hadımköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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ARNAVUTKÖY'DE ZİNCİR MARKET DEPOSUNDA YANGIN ARNAVUTKÖY'DE ZİNCİR MARKET DEPOSUNDA YANGIN Son dakika haberi! Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi! Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Arnavutköy'de zincir marketin deposunda yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Arnavutköy'de zincir marketin deposunda yangın çıktı - Son Dakika
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