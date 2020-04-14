Son Dakika › Güncel › Arnavutköy Karaburun Sahili'nde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde kadın cesedi bulundu
30 dakika önce
ARNAVUTKÖY'de sahilde kadın cesedi bulundu.
ARNAVUTKÖY'de sahilde kadın cesedi bulundu. 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının ölüm sebebinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu Adli Tıp
Kurumunun incelemesi sonucu belli olacak.
Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy'e bağlı Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Akşam 19: 50'de Karaburun Sahili'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sahilde bir kadının yarı çıplak halde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. 30'lu yaşlarda olan kadının uzun süre suda kaldığı ve dalgaların etkisi ile akşam saatlerinde cesedinin kıyıya vurduğu düşünülüyor.
Cansız bedeni Karaburun Sahiline vuran kadının bulunduğu alan, Jandarma
ekiplerince çevrildi. Olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:05 Kaynak: DHA
Son Dakika AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir Acımasız adamın eski sevgilisini bayılana kadar dövdüğü anlar ortaya çıktı Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi