Arnavutköy katliamını yapan aydın asayiş şube müdürlüğü'ne getirildi
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Mustafa BAKIRHAN / İstanbul DHA Arnavutköy'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:38 Kaynak: DHA
Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul
DHA Arnavutköy
'de annesi Kader Aydın
(42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan
Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı. İzmit
'te gözaltına alınana Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli
'nde yakalandı. Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini belirttiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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Aydın'ın araçtan indirilmesi
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