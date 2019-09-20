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Arnavutköy katliamını yapan aydın asayiş şube müdürlüğü'ne getirildi

1 saat önce

Mustafa BAKIRHAN / İstanbul DHAArnavutköy'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı.

Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul DHA

Arnavutköy'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı. İzmit'te gözaltına alınana Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli'nde yakalandı. Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini belirttiği öğrenildi.

Arnavutköy katliamını yapan aydın asayiş şube müdürlüğü'ne getirildi

Kader Aydın, Arnavutköy, İstanbul, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:17 Kaynak: DHA
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