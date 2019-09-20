Arnavutköy katliamını yapan aydın asayiş şube müdürlüğü'ne getirildi
1 saat önce
Mustafa BAKIRHAN / İstanbul DHAArnavutköy'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:17 Kaynak: DHA
Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul DHA
Arnavutköy'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı. İzmit'te gözaltına alınana Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli'nde yakalandı. Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini belirttiği öğrenildi.
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