Arnavutköy Kaymakamlığından yeni Kovid-19 kararı - Son Dakika

Arnavutköy Kaymakamlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede gerçekleştirilecek toplanma, toplantı, basın açıklaması, miting, etkinlik, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri oluşturma, bildiri dağıtma, stant açma gibi eylemlerin 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyelerini göz önünde bulundurarak 29 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarındaki değişikliklere göre alınan kararlar doğrultusunda İstanbul'un "çok yüksek risk grubunda yer alan iller" arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Bu itibarla ilçede, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek kaymakamlıkça 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; toplanma, toplantı, basın açıklaması, miting, etkinlik, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri oluşturma, bildiri dağıtma, stant açma gibi eylemlerin Arnavutköy'de 2 Nisan'dan itibaren 7 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.