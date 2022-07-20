Kaza, saat 13.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Tezer Esen (53) yönetimindeki 34 ER 4961 plakalı kamyon, Veysel Demir idaresindeki 34 FCR 602 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Tezer Esen yönetimindeki kamyon ikiye ayrıldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonun ön kısmında sıkışan sürücü dakikalar süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Tezer Esen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ve polis ekipleri Esen'in yakınlarını sakinleştirmek için dakikalarca uğraştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada kamyon ikiye bölündü: 1 ölü - Son Dakika

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