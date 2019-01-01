Son Dakika Haberleri: Arnavutköy Pomem 22. Dönem Mezunlarını Verdi

Arnavutköy Pomem 22. Dönem Mezunlarını Verdi

37 dakika önce

Bugüne kadar 11 bin 318 mezun veren Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi, 489 polis memurunu daha teşkilat kadrosuna kattı.

Arnavutköy Pomem 22. Dönem Mezunlarını Verdi, System.String[]
Bugüne kadar 11 bin 318 mezun veren Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi, 489 polis memurunu daha teşkilat kadrosuna kattı.

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22. Dönem mezunlarını verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanan programda dereceye giren ilk 10 öğrenciye plaket ve hediye verildi. 489 polis memurunun mezun olduğu programa; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ve Okul Müdürü Vedat Mercan katıldı.

Birçok eğitim verildi

Temel Polislik eğitimi alarak emniyet teşkilatının saflarına katılan polis memurları 5 aylık eğitimleri boyunca; polis müdahale ve taktikleri, poliste vaka çalışmaları, demokratik polislik ve insan hakları, polis halk ilişkileri ve iletişim, devletin idari yapısı, sosyal psikoloji ve toplumsal olaylar, kitle yönetimi, silah bilgisi ve temel atış eğitimi, mesleki yazışma, trafik güvenliği, polis mevzuatı ve temel hukuk eğitimleri aldılar.

Spor eğitimi ve kişisel gelişim dersleri aldılar

Polis memurlarına temel eğitim ve temel dersler dışında; İnsan ve iletişim, hukuk, asayiş, kaçakçılık ve suçlarla mücadele, organize suçlarla mücadele, narkotik, terör, toplum destekli polislik, bomba imha, olay yeri inceleme, insan hakları, Kızılay kan ve kök hücre, dini istismar eden terör örgütleri ve afat konularında konferanslar verildi. Bunun yanında polis memurları; Aikido, Judo gibi spor eğitimleri ile kişisel gelişimleri için işaret dili eğitimleri aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Arnavutköy, Güncel
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