ARNAVUTKÖY SAHİLİ'NDE CESET İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika

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ARNAVUTKÖY SAHİLİ'NDE CESET İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
6 saat önce
Beşiktaş, Arnavutköy Sahili açıklarında ceset olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:37 Kaynak: DHA
, Arnavutköy
Sahili açıklarında ceset olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş, Arnavutköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde su üzerinde ceset olduğunu gören bir kişi polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bir süre su üzerinde arama yapan ekipler cesede rastlayamazken devreye dalgıçlar girdi. Su altında da yapılan aramalarda da cesede ulaşılamadı. Tedbir amaçlı olarak bölgede sağlık ekiplerinin bekletildiği görüldü. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Sahil Güvenlik ekiplerinden detay
-Deniz Polisinden detay
-Sağlık ekiplerinden detay
-Arnavutköy Sahilinden detay
-Genel detaylar
- İstanbul
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