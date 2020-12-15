Arnavutköy sahilinde balıkçılara sosyal mesafe ayarı - Son Dakika

Arnavutköy sahilinde balıkçılara sosyal mesafe ayarı

15.12.2020 12:46
Arnavutköy sahilinde balıkçılara sosyal mesafe ayarı, System.String[]

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı olta balıkçılığı genelgesinden sonra sahillerde düzenleme yapıldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı olta balıkçılığı genelgesinden sonra sahillerde düzenleme yapıldı. Balıkçıların yoğun olduğu Beşiktaş Arnavutköy sahilinde de sosyal mesafe göre ayarlanmış çizgiler çekildi.

Beşiktaş Arnavutköy sahilde balık tutmak isteyen vatandaşlar oltalarını alarak sosyal mesafeye uygun şekilde olta balıkçılığı yaptı. Vatandaşlar bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Zabıta ekipleri de sahil yolu boyunca balık tutmak isteyen vatandaşların genelgeye uyup uymadığını denetledi. Havanın yağmurlu ve soğuk olmasını aldırış etmeyen olta balıkçıları sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak balıklarını tutmaya devam etti.

"Erken gelen yer buluyor geç gelen yer bulamıyor"

Arnavutköy Sahilde balık tutmaya gelen vatandaşlardan Hamza Yeşil "Sarı çizgilerin anlamı sosyal mesafeyi korumak. Hastalıklı olan olmayan insanlar birbirlerinden daha açıkta bulunuyor. Önceden millet birbirinin üstüne giriyordu. İç içeydi kalabalıktı, yani böyle güzel olmuş ama erken gelen yer buluyor geç gelen yer bulamıyor, oltayı atamıyor. Balığa geleceğim zaman gece uyku uyuyamıyorum. Ben 56 yaşındayım 40 yıldır balık tutuyorum. Ben sabah 5 te kalkarım 7 de buradayımdır. Tabi rahat rahat balık tutuyorsunuz hem sağlık açısından iyi hem de Covid-19 la Mart ayından beri uğraşıyoruz, devlet olarak halk olarak bayağı sıkıntıdayız. Önce sağlık diyorum. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz" dedi. Başka bir vatandaş ise şunları dile getirdi. "Bu uygulama 3 metre mesafeyi korumak için güzel oldu, insanlar iç içe girmiyor. Önceden iç içe beraberdik bütün sıra böyleydi şimdi öyle bir şey yok. Bizim için bu uygulama. Başka bir şey için değil "dedi. - İSTANBUL

Arnavutköy sahilinde balıkçılara sosyal mesafe ayarı
Arnavutköy sahilinde balıkçılara sosyal mesafe ayarı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Arnavutköy, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy sahilinde balıkçılara sosyal mesafe ayarı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu
Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir         
11:29
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun         
10:57
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri         
10:18
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor         
10:12
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 12:55:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy sahilinde balıkçılara sosyal mesafe ayarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei