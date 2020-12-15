Arnavutköy sahilinde balıkçılara sosyal mesafe ayarı - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı olta balıkçılığı genelgesinden sonra sahillerde düzenleme yapıldı. Balıkçıların yoğun olduğu Beşiktaş Arnavutköy sahilinde de sosyal mesafe göre ayarlanmış çizgiler çekildi.

Beşiktaş Arnavutköy sahilde balık tutmak isteyen vatandaşlar oltalarını alarak sosyal mesafeye uygun şekilde olta balıkçılığı yaptı. Vatandaşlar bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Zabıta ekipleri de sahil yolu boyunca balık tutmak isteyen vatandaşların genelgeye uyup uymadığını denetledi. Havanın yağmurlu ve soğuk olmasını aldırış etmeyen olta balıkçıları sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak balıklarını tutmaya devam etti.

"Erken gelen yer buluyor geç gelen yer bulamıyor"

Arnavutköy Sahilde balık tutmaya gelen vatandaşlardan Hamza Yeşil "Sarı çizgilerin anlamı sosyal mesafeyi korumak. Hastalıklı olan olmayan insanlar birbirlerinden daha açıkta bulunuyor. Önceden millet birbirinin üstüne giriyordu. İç içeydi kalabalıktı, yani böyle güzel olmuş ama erken gelen yer buluyor geç gelen yer bulamıyor, oltayı atamıyor. Balığa geleceğim zaman gece uyku uyuyamıyorum. Ben 56 yaşındayım 40 yıldır balık tutuyorum. Ben sabah 5 te kalkarım 7 de buradayımdır. Tabi rahat rahat balık tutuyorsunuz hem sağlık açısından iyi hem de Covid-19 la Mart ayından beri uğraşıyoruz, devlet olarak halk olarak bayağı sıkıntıdayız. Önce sağlık diyorum. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz" dedi. Başka bir vatandaş ise şunları dile getirdi. "Bu uygulama 3 metre mesafeyi korumak için güzel oldu, insanlar iç içe girmiyor. Önceden iç içe beraberdik bütün sıra böyleydi şimdi öyle bir şey yok. Bizim için bu uygulama. Başka bir şey için değil "dedi. - İSTANBUL