Arnavutköy sahilinde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy sahilinde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Arnavutköy sahilinde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi

6 saat önce

Beşiktaş, Arnavutköy Sahili açıklarında ceset olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Arnavutköy sahilinde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi, System.String[]
Beşiktaş, Arnavutköy Sahili açıklarında ceset olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde su üzerinde ceset olduğunu gören bir kişi polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bir süre su üzerinde arama yapan ekipler cesede rastlayamazken devreye dalgıçlar girdi. Su altında da yapılan aramalarda da cesede ulaşılamadı. Tedbir amaçlı olarak bölgede sağlık ekiplerinin bekletildiği görüldü. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.


- İstanbul
Arnavutköy, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyayı bekleyen büyük tehlike, 'Kıyamet Buzulu' erimeye başladı
Dorukhan Toköz, sevgilisi Cansu Gezer'i tehdit etti Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen tüm uçuşlar ay sonuna kadar durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:00:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy sahilinde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]