Arnavutköy - Sultangazi araç yan yattı, yolda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Arnavutköy - Sultangazi araç yan yattı, yolda uzun kuyruklar oluştu

İSTANBUL - Arnavutköy-Sultangazi yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği bir otomobil yan yattı. Yan yatan otomobilde bulunan 2 kişi yar almadan kurtulurken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, Arnavutköy - Sultangazi yolunda, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolda yan yattı. Aracın içinde bulunan iki kişi yara almadan kurtulurken, kendi imkanlarıyla otomobilden dışarı çıktılar. Öte yandan otomobilde maddi zararın meydana geldiği olay nedeniyle, Arnavutköy - Sultangazi yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.