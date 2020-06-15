ARNAVUTKÖY'Ü SARAN KARA BULUTLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Arnavutköy'de şiddetli yağış etkisini göstermeden önce ilçe ve çevresinin üzerini kaplayan kara bulutlar kameralara yansıdı. Gündüz vaktini adeta geceye çeviren bulutlar görüntülendi. Arnavutköy'de başlayan şiddetli yağışla birlikte caddeleri su basmış, araç sürücüleri de yolda zor anlar yaşamıştı.

Görüntü dökümü:

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-Kara bulutlar

-Yağıştan detaylar

- İstanbul