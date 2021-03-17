Arnavutköy ve Sultangazi'de tehlikeli çatı tamiri kamerada - Son Dakika

Emin YEŞİL/ Arnavutköy ve Sultangazi'de işçilerin çatıda yaptıkları çalışmalar sırasında güvenlik önlemi almamaları yürekleri ağza getirdi. İşçilerin tehlikeli çalışmaları cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntülere yansıdı.

Arnavutköy Fatih Caddesi'ndeki binanın çatı katında, atık su borusu tamiri yapan kişinin tehlikeli anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin çatı da tedbirsiz bir şekilde tamir yaptığı görülüyor. Bu kişinin bir ara kenara kadar gelerek yürekleri ağza getirdiği anlar kameraya yansıyor.