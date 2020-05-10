Arnavutköy Vefa Destek Grubu, Anneler Günü'nde 100 yaş ve üstü anneleri ziyaret etti - Son Dakika

Arnavutköy Vefa Destek Grubu üyelerinin anneleri ziyaret etmesi

Anneler hediye verilmesi

Ali Sancak'ın konuşması Arnavutköy Vefa Destek Grubu, Anneler Günü'nde 100 yaş ve üstü anneleri ziyaret etti

İSTANBUL - Arnavutköy Vefa Destek Grubu üyeleri, Arnavutköy'de ikamet eden 100 yaş ve üstü annelerin kapısını çalarak, Anneler Günü'nü kutladı.

Yaşlılara sürpriz yapan ekipler, hediyelerle birlikte onlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın selamlarını götürdü.

Vefa Destek Grubu'nun ziyaret ettiği annelerden 110 yaşındaki Gülhanım Çiçekdal'ın oğlu 77 yaşındaki Ali Sancak, annesinin 34 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Annem 1910 doğumlu ama çok net değil. Çünkü Maçka'da kaymakamlık tamamen yanmıştı. Annem 1951'de 3 çocukla birlikte dul kaldı. O zaman yokluk vardı. Bize yine de bakardı. Bize hem annelik hem babalık yaptı, büyüttü. Devletimizden Allah razı olsun. Hiçbir şeyi unutmadı, bugün de bizleri ziyaret etti."

Ziyaretler sırasında Vefa Destek Grubu üyeleri, Bakan Soylu'nun annelere gönderdiği mektubu da okudu.