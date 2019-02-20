Son Dakika Haberleri: Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde Bir Fabrikada Yangın Çıktı.

Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde Bir Fabrikada Yangın Çıktı.

1 saat önce

IHAAW150315-ASA/20-02-2019- Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde Bir Fabrikada Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW150315-ASA/20-02-2019

- Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 20.02.2019 15: 03: 15 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:09 Kaynak: İHA

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