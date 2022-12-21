Arnavutluk, 3 adet Bayraktar SİHA satın aldı: Türkiye ile aynı tarafta olmaktan gurur duyuyoruz - Son Dakika
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Arnavutluk, 3 adet Bayraktar SİHA satın aldı: Türkiye ile aynı tarafta olmaktan gurur duyuyoruz

21.12.2022 09:56

Arnavutluk, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almak üzere anlaşma imzaladı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama anlaşmaya dair, "Bayraktar İHA'lar söz konusu olunca hepimiz biliyoruz ki sadece paran olması yetmiyor. Türkiye ile aynı tarafta olmaktan gurur duyuyoruz" açıklamasında bulunurken Baykar şirketi ise Arnavutluk'la birlikte ihracat yapılacak ülke sayısının 27'ye ulaştığını duyurdu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larının ülkenin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı kullanılmak üzere hazır olacağını, ancak normal zamanlarda polise yardım amaçlı olarak da kullanılacağını açıkladı. Rama, TB2'lerin Arnavut topraklarının gözetimi, kenevir tarlalarının konumunun belirlenmesi ve orman yangınlarının takibi gibi alanlarda kullanılacağını kaydetti.

"TÜRKİYE İLE AYNI TARAFTA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Başkent Tiran'da Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'ın da katıldığı imza töreninde konuşan Rama, SİHA'ları bir savaşta kullanmayı asla arzu etmediklerini ancak SİHA'ların "her tür duruma karşı silahlı ve muharebeye hazır durumda olacağını" söyledi. Rama, "Bayraktar İHA'lar söz konusu olunca hepimiz biliyoruz ki sadece paran olması yetmiyor. Alım sırasında yükselmek için yetenekli olmak ve en önemlisi doğru tarafta olmak gerekiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan ile aynı tarafta ve stratejik ortak olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

TESLİMAT TARİHİ BELİRTİLMEDİ

Arnavutluk Başbakanı, teslimatın tarihi ya da ek siparişlerin söz konusu olup olmayacağı konusunda bilgi vermedi. TB2'lerin kullanımı için yaklaşık 30 kişi eğitim görecek. 2009 yılında NATO üyesi olan Arnavutluk'un savaş uçağı bulunmuyor.

İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI 27 OLDU

Baykar şirketinden yapılan açıklamada da Arnavutluk ile imzalanan SİHA ihracat sözleşmesiyle TB2 SİHA'ları ihraç edilecek ülke sayısının 27'ye ulaştığı belirtildi. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca Arnavut gençlerin teknoloji geliştirme yolculuğunu desteklemek üzere bir Bilim Merkezi kurulacağını açıkladı.

Kaynak: Deutsche Welle
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Son Dakika Güncel Arnavutluk, 3 adet Bayraktar SİHA satın aldı: Türkiye ile aynı tarafta olmaktan gurur duyuyoruz - Son Dakika

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