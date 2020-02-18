Arnavutluk'a 6,3 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için 1,15 milyar euroluk yardım taahhüdü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Arnavutluk'a 6,3 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için 1,15 milyar euroluk yardım taahhüdü - Son Dakika Dünya

Arnavutluk'a 6,3 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için 1,15 milyar euroluk yardım taahhüdü

6 saat önce

Arnavutluk’ta geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nda toplam 1,15 milyar euro yardım taahhüdünde bulunuldu

Arnavutluk'a 6,3 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için 1,15 milyar euroluk yardım taahhüdü, System.String[]

Arnavutluk'ta geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nda toplam 1,15 milyar euro yardım taahhüdünde bulunuldu.


"Uluslararası Bağışçılar Konferansı", Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ev sahipliğinde Brüksel'de gerçekleştirildi. AB ülkeleri ve AB Komisyonu ise yaklaşık 400 milyon euroluk yardım taahhüdünde bulundu.

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Avrupa Birliği, Arnavutluk, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:04 
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