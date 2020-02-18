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Arnavutluk'a 6,3 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için 1,15 milyar euroluk yardım taahhüdü
6 saat önce
Arnavutluk’ta geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nda toplam 1,15 milyar euro yardım taahhüdünde bulunuldu
Arnavutluk'ta geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nda toplam 1,15 milyar euro yardım taahhüdünde bulunuldu.
"Uluslararası Bağışçılar Konferansı", Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ev sahipliğinde Brüksel'de gerçekleştirildi. AB ülkeleri ve AB Komisyonu ise yaklaşık 400 milyon euroluk yardım taahhüdünde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:04
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