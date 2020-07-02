Arnavutluk'a "afet konutu" yapımı iş birliği sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Arnavutluk'a "afet konutu" yapımı iş birliği sözleşmesi imzalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, Arnavutluk Laç şehrine yapılacak 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşaatlarını içeren "Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi"ni imzaladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, Arnavutluk Laç şehrine yapılacak 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşaatlarını içeren "Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi"ni imzaladı.

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Bakan Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Ahmetaj ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, dost ve kardeş Arnavutluk'a yapılacak afet konutlarının mutabakat zaptını imzalamak için bir araya geldiklerini belirten Kurum, "Aslında çok daha önceden bir araya gelmeyi planlamıştık. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle buluşmamızı bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirebiliyoruz. Ben şimdiden birlikte yürüteceğimiz projelerin sizlere, Türkiye-Arnavutluk dostluğu için ve depremzede kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin bir kardeşlik vazifesi olarak, sadece konut projeleri noktasında değil, her zaman, her alanda dost ve kardeş Arnavutluk halkının yanında olduğuna vurgu yapan Kurum, 2019'un Kasım ayında yaşanan depremden hemen sonra devlet olarak, arama kurtarma ve sağlık ekipleriyle Arnavutluk'taki vatandaşlara yardım etmenin gayretinde olduklarını anımsattı.

Bu kapsamda Tiran ve Durres'te konutların, kamu binalarının hasar tespit çalışmalarına katıldıklarını anlatan Kurum, depremde yaşamını yitirenler için bir kez daha Allah'tan rahmet, Arnavutluk Cumhuriyeti'ne başsağlığı dileklerini iletti.

Kurum, "Bugün imzalayacağımız 'Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi', Arnavutluk Laç şehrine yapacağımız 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşaatlarını içeriyor. Bu sözleşme ile süreci resmen başlatmış oluyoruz. Konutlarımızın projelerini Arnavutluk'taki kardeşlerimizin konut kullanma alışkanlıklarına, Arnavutluk'un yerel mimarisine uygun olacak şekilde hazırladık." diye konuştu.

Bugün ihalenin son oturumunu gerçekleştireceklerini belirten Kurum, yer tesliminin yapılmasıyla inşaatları hızlı bir şekilde başlatacaklarını ifade etti.

"Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçirecek"

Konutların inşaat süreçlerinin TOKİ Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü aktaran Kurum, "TOKİ Başkanlığımız, konut yapımı konusunda ülkemizin en önemli kamu kurumudur. Türkiye'de toplamda 940 bini konut alanı olmak üzere 1 milyonu aşkın bağımsız bölümün inşasını başarıyla gerçekleştirmiştir." dedi.

Bakan Kurum, TOKİ'nin yurt dışında yaşanan doğal afetler sonrasında, insani yardım amacıyla Endonezya, Sri Lanka, Pakistan ve Somali konut, hastane, okul ve kamu hizmet binaları inşasını gerçekleştirdiğini aktardı.

TOKİ'nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğini, Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçireceğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"İnşallah, çok kısa zamanda Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Ilir Meta'nın teşrifleriyle konutlarımızın teslim törenlerini gerçekleştireceğiz. Arnavutluk için ortaya koyduğumuz bu iş birliğinin iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da geliştirmesine daha da katkı sağlayacağını ümit ediyorum. İnşa edeceğimiz yeni yuvaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu mutabakatın oluşmasında büyük emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Arnavutluk makamlarına, Tiran Büyükelçiliğimize de şükranlarımı sunuyorum. Arnavutluk halkıyla Türk halkının kalbi her zaman beraberdir, yürekleri her zaman beraber atar. Öyle de olmaya devam edecektir."

Bakan Ahmetaj da yapacakları iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından iki bakan "Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi"ni imzaladı.

Murat Kurum, Arnavutluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:54 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'a 'afet konutu' yapımı iş birliği sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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