?Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı kolej kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

?Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı kolej kapatıldı

22.09.2022 19:14
?Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı kolej kapatıldı

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin kapatılması kararını aldı.

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin kapatılması kararını aldı.

Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında alınan Tiran'daki kolejin kapatılması kararı, Arnavutluk hükümetinin internet sitesinde de yayımlandı.

Kararın, Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi'nin önerisi üzerine alındığı aktarıldı.

Buna göre, kapatılan okulun; başka bir okula transfer için her çocuğa gerekli belgeleri sağlaması, tüm transfer ücretlerini karşılaması, yapılan ödemeleri iade etmesi, öğrencilere yönelik diğer yerine getirilmemiş yükümlülükleri yapması ve sahip olduğu tüm belgeleri Arnavutluk Devlet Arşivi'ne teslim etmesi gerekiyor.

Lise düzeyinde eğitim vermek üzere Ağustos 1996'da lisans alan Mehmet Akif Ersoy Koleji, ülkede FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı bir kurum olarak faaliyet gösteriyordu.

?Arnavutluk makamları, aynı gün içerisinde FETÖ iltisaklı "Turgut Ozal Education" şirketine bağlı Tiran'daki "Zübeyde Hanım" özel ana okulunun çalışmalarını da durdurmuştu.

YORUMLAR
500
?Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı ana okulu kapatıldı ?Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı ana okulu kapatıldı Sedat Peker'in Basın Danışmanı Olarak Bilinen Emre Olur Tutuklandı Sedat Peker'in Basın Danışmanı Olarak Bilinen Emre Olur Tutuklandı
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Kabine, Tiran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ?Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı kolej kapatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:28 Dans ederken iç çamaşırı gözüken ünlü oyuncu Canan Ergüder'den tepkilere dikkat çeken bir yanıt geldi
18:24 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 'Amerikan okullarında da okumadı' sözlerine Ümit Özdağ'dan cevap gecikmedi
18:04 Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! "İstese öldürürdü, o iyi bir insan" dedi
18:02 "Terlikli İzban Kekosu" olarak damgalanan Ali Uçar, yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı
18:00 Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 19:14:45. #1.11#
SON DAKİKA: ?Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı kolej kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement