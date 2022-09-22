?Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı kolej kapatıldı

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin kapatılması kararını aldı.

Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında alınan Tiran'daki kolejin kapatılması kararı, Arnavutluk hükümetinin internet sitesinde de yayımlandı.

Kararın, Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi'nin önerisi üzerine alındığı aktarıldı.

Buna göre, kapatılan okulun; başka bir okula transfer için her çocuğa gerekli belgeleri sağlaması, tüm transfer ücretlerini karşılaması, yapılan ödemeleri iade etmesi, öğrencilere yönelik diğer yerine getirilmemiş yükümlülükleri yapması ve sahip olduğu tüm belgeleri Arnavutluk Devlet Arşivi'ne teslim etmesi gerekiyor.

Lise düzeyinde eğitim vermek üzere Ağustos 1996'da lisans alan Mehmet Akif Ersoy Koleji, ülkede FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı bir kurum olarak faaliyet gösteriyordu.

?Arnavutluk makamları, aynı gün içerisinde FETÖ iltisaklı "Turgut Ozal Education" şirketine bağlı Tiran'daki "Zübeyde Hanım" özel ana okulunun çalışmalarını da durdurmuştu.