Arnavutluk Balkan Gençlik Okulu Projesi başladı - Son Dakika
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Arnavutluk Balkan Gençlik Okulu Projesi başladı

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle "Arnavutluk Balkan Gençlik Okulu Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Arnavutluk Balkan Gençlik Okulu Projesi başladı, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle "Arnavutluk Balkan Gençlik Okulu Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde, Arnavutluk merkezli İstanbul Derneği ile Gayret Derneği iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arnavutluk Balkan Gençlik Okulu Projesi, gençlere yönelik kültürel, dini, felsefi ve tarihi konularla ilgili bir dizi eğitim seminerinden oluşuyor.

Programla, gençlerde toplumda sahip olması gereken rol hakkında farkındalık yaratılması ve onların olumsuz fenomenlerden uzak tutulması amaçlanıyor. Katılımcılar, 6 haftalık programda Arnavutluk'un deneyimli konuşmacılarınca ele alınacak konuları tartışma fırsatı yakalayacak.

"İş birliği, Arnavutluk ve Türkiye arasındaki dostluğu derinleştirmek için önemli araçtır"

İstanbul Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj, projenin tanıtımındaki konuşmasında, YTB ile projedeki iş birliğinin çok başarılı olduğunu belirtti.

Bu yıl artan ilgi ve gençlerin seminerlere katılmaları için çok sayıda talep bulunduğunu aktaran Seferaj, "Bu iş birlikleri, deneyim alışverişine ek olarak iki dost ülke Arnavutluk ve Türkiye arasındaki dostluğu güçlendirmek ve derinleştirmek için de önemli bir araçtır." dedi.

Seferaj, proje kapsamında ele alınacak konular için geçen yıl projeye katılanların önerilerinin dikkate alındığını vurgulayarak, "Bu etkinlik, toplumun en önemli parçası olan gençleri hedef aldığı için özel bir önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Balkan Gençlik Okulu, Kosova'da da başlıyor

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde Balkan Gençlik Okulu eğitim programı başlıyor.

YTB tarafından Balkan ülkelerinde gerçekleştirilen eğitim programı "Balkan Gençlik Okulu"nun Kosova ayağını Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (İDEA), YTB ile gerçekleştiriyor.

Türkiye'den gelen eğitimciler de Kosovalı gençlere eğitim verecek ve proje sonunda Türkiye gezisi gerçekleştirilecek.

Arnavutluk, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:30 Kaynak: AA
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