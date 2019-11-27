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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
6 saat önce
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:58 Kaynak: AA
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu, ardından Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
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