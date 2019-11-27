Son Dakika Haberleri: Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu, ardından Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı, Arnavutluk, Edi Rama, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kosova cumhurbaşkanı arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı
3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 06:14:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]