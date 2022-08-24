Arnavutluk Başbakanı Rama: "Türkiye Cumhurbaşkanı olmasaydı, aşılarımız olmayacaktı" - Son Dakika
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Arnavutluk Başbakanı Rama: "Türkiye Cumhurbaşkanı olmasaydı, aşılarımız olmayacaktı"

24.08.2022 21:48
Arnavutluk Başbakanı Rama: "Türkiye Cumhurbaşkanı olmasaydı, aşılarımız olmayacaktı"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Kovid-19 salgını döneminde kendilerine destek olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı olmasaydı, aşılarımız olmayacaktı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Kovid-19 salgını döneminde kendilerine destek olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı olmasaydı, aşılarımız olmayacaktı." dedi.

Avusturya'da düzenlenen Alpbach Avrupa Forumu'ndaki "AB'nin Jeopolitik Uyanışı" konulu panelde konuşan Rama, ülkesinin Avrupa'ya entegrasyonu, Türkiye'nin salgın dönemindeki rolü ve yardımı, Kosovalılara Avrupa vize serbestisi gibi birçok konuya değindi.

Fransa'nın yeni bir Avrupa siyasi topluluğu kurma fikrinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Rama, "Bazı tarihi meseleler için Avrupa Birliği de bazı tarihsel iddiaları olan bir devletin karşısında güçsüz bir grup ülkelere dönüşüyor. Tarihi iddialara karşı hiçbir şeyim yok ancak bu tarihi meseleler siyasiler tarafından iddia ediliyor. Eskiyi çözme şansı yok ancak yeni tarihi sorunlar yaratma şansı var." diye konuştu.

Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'nin destek ve rolüne de değinen Rama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jeostrateji hakkında tartıştığımızda, Batı Balkanlar'a girmesine izin verilmemesi gereken üçüncü aktörlerden bahsediyoruz. Ancak ölüm kalım meselesi söz konusu olduğunda Batı Balkanlar'da birçok hayatı kurtaran Çin'dir, Rusya'dır ve Türkiye'dir. Türkiye Cumhurbaşkanı olmasaydı, aşılarımız olmayacaktı."

Kosova vatandaşlarının AB vize serbestisi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Rama, "Kosova büyük güçler, demokratik güçler tarafından barbar bir rejimden kurtarıldı. Ama bilin bakalım? Barbar rejim altında onlar (Kosovalılar) Avrupa'da serbestçe dolaşabiliyordu. Kurtarıcılarla onlar rehine, serbestçe dolaşamıyorlar. Böylece özgür Kosova'da doğan ve şimdi yetişkin olan çocukların dedeleri Almanya'ya gidebilir, Avusturya'ya gelebilir ve çalışabilirlerdi. Kosova'ya vize serbestisi olmadığı için çocuklar hareket edemiyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Edi Rama, Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk Başbakanı Rama: 'Türkiye Cumhurbaşkanı olmasaydı, aşılarımız olmayacaktı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutluk Başbakanı Rama: "Türkiye Cumhurbaşkanı olmasaydı, aşılarımız olmayacaktı" - Son Dakika
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