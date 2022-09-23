Arnavutluk Başbakanı Rama'dan FETÖ iltisaklı kolejin kapatılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Arnavutluk Başbakanı Rama'dan FETÖ iltisaklı kolejin kapatılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

23.09.2022 17:16
Arnavutluk Başbakanı Rama'dan FETÖ iltisaklı kolejin kapatılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin "yasal bir şekilde aranan standartları yerine getirmediği" için kapatıldığını açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin "yasal bir şekilde aranan standartları yerine getirmediği" için kapatıldığını açıkladı.

Rama, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, FETÖ iltisaklı kolejin kapatılmasına ilişkin kamuoyunu yanıltan çok sayıda yalan haber çıktığını bildirdi.

Her kararın ardından farklı bir amaç arandığını belirten Rama, eğitim faaliyeti için izin alınan bir binanın satılıp başka bir yerde açılamayacağını söyledi.

Rama, "Yasaya göre izin almadan yasal şekilde aranan standartları yerine getirmeden faaliyetleri başka yerde yapmak bir ihlaldir ve yasa lisansın alınmasını öngörmektedir." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi de gün içerisinde söz konusu kolejin kapatılmasıyla ilgili açıklamada bulunmuş, öğrencilerin çalışma standartları ve kriterlerine sahip olan okullara transfer edilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını bildirmişti.

Kapatılma kararları

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, dün, ülkede faaliyet gösteren FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı Mehmet Akif Ersoy Koleji'nin kapatılması kararı almıştı.

?Arnavutluk makamları, aynı gün içerisinde FETÖ iltisaklı "Turgut Ozal Education" şirketine bağlı Tiran'daki "Zübeyde Hanım" özel ana okulunun çalışmalarını da durdurmuştu.

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Kaynak: AA

Edi Rama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk Başbakanı Rama'dan FETÖ iltisaklı kolejin kapatılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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