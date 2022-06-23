Arnavutluk Başbakanı Rama, AB'nin sözünü tutmadığını söyledi - Son Dakika
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Arnavutluk Başbakanı Rama, AB'nin sözünü tutmadığını söyledi

23.06.2022 17:55
Arnavutluk Başbakanı Rama, AB'nin sözünü tutmadığını söyledi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliğinin (AB) ülkesinin üyelik müzakerelerini başlatması yönündeki sözlerini tutmadığını belirtti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliğinin (AB) ülkesinin üyelik müzakerelerini başlatması yönündeki sözlerini tutmadığını belirtti.

Rama, Kuzey Makedonyalı ve Sırp mevkidaşlarıyla AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrası düzenlediği ortak basın toplantısında, zirveyi ve ülkesinin AB üyelik sürecini değerlendirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmelerinde kendisinin bazı şeyler söylemek istediğini ancak Michel'in sadece 3 dakikası bulunduğunu söylediğini aktaran Rama, bunun üzerine de Michel'e "sözlerini tutmuş olsalardı görüşmek için 30 saniyenin bile yeterli olacağını ancak sözlerini tutmadıklarını" ilettiğini anlattı.

AB'ye üyelik yolculuklarına devam edeceklerini aktaran Rama, "Avrupa Birliği için derin üzüntümü ifade ediyorum, onlara üzülüyorum ve umarım yardımcı olabiliriz. Onlarla birlikte olduğum için kendimi iyi ve kötü hissediyorum. Avrupalı olduğumuz için iyi hissediyordum ancak burada Avrupalı olarak değil ayrı evlerde birer dost olarak bulunmamızdan dolayı kötü hissediyorum. Küresel salgın saldırısı, trajik bir saldırı ve trajik küresel bir savaşa dönüşebilecek bu denli bir savaşın bile onları bir araya getirememesi gerçekten çok rahatsız edici." diye konuştu.

Rama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fikrini desteklediklerini belirterek, "Biz bölgemizde savaş istemiyoruz, çatışmaya, kan dökülmesine ve gerilime ihtiyacımız yok. Bu yüzden seçtiğimiz yolda ilerlemek istiyoruz." dedi.

Bulgaristan meselesini "ayıp" olarak değerlendiren Rama, Bulgaristan'ı "diğer iki NATO ülkesini rehin alan NATO ülkesi" olarak nitelendirdi.

Rama, "Avrupa bizim için inanç. Bizim için Avrupa, Brüksel değil. Bu yüzden Arnavutlar devam edecek." ifadesini kullandı.

"Yaşananlar AB'nin güvenirliğine çok ciddi bir darbedir"

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski de bugünkü zirvede, AB'ye katılım süreçleri ve müzakerelerinin başlatılmasının gidişatıyla ilgili memnuniyetsizliğini dile getirdiğini vurguladı.

Kuzey Makedonya'nın yaklaşık 18 yıldır aday üye konumunda bulunduğunu ancak müzakerelerin hala başlamadığını söyleyen Kovaçevski, "Net olacağım. Bu yaşananlar AB'nin güvenirliğine çok ciddi bir darbedir ve çok ciddi bir sorundur. Gerçekten elimizde olmayan değerli zamanımızı boşa harcıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovaçevski, ikili ilişkilerin çok taraflı sorun haline gelmesine izin vermemeleri gerektiğine dikkati çekti.

Ülkesinin çok şey yaptığını ve çok zor kararlar aldığını vurgulayan Kovaçevski, şimdi AB'nin yeni kararlar almadan önce verdiği sözleri tutması gerektiğinin altını çizdi.

Fransa'nın bu yöndeki önerisi için Cumhurbaşkanı Macron'a teşekkür eden Kovaçevski, ancak tarihi meselelerin müzakere çerçevesinde bir kriter olamayacağını ve önerinin bu şekilde kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Vucic'ten, iki ülkenin AB üyelik müzakerelerinin başlamasına destek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise ülkesinin AB ile dış ticaret hacmini yüzde 30 arttırdığına değinerek, Sırbistan'a AB üyelik yolunda destek olan herkese teşekkür etti.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın en kısa zamanda AB üyelik müzakerelerine başlaması gerektiğini ifade eden Vucic, zirvenin oldukça verimli geçtiğini aktardı.

Vucic, Ukrayna- Rusya Savaşı'nda taraf tutmayan Sırbistan için son 4 aydır AB medyasının olumsuz haberler yaptığını anımsatarak, "Sırbistan'ın tüm bölgenin istikrarını olumsuz etkilediği yazıldı. Kosova ve Bosna Hersek'in güvenliğini tehdit ettiği... Halbuki olan bir şey yok." şeklinde konuştu.

Fransa'nın önerisi, "ikili meselelerin, üyelik müzakere süreci devam ettiği sırada çözüme kavuşması ve meselelerin müzakere çerçevesinin bir parçası olabilmesini" öngörüyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Sırbistan, Edi Rama, Güncel, Son Dakika

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