Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye tarafından inşa edilecek konut bölgesine ziyaret - Son Dakika

Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye tarafından inşa edilecek konut bölgesine ziyaret

04.11.2020 18:37
Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye tarafından inşa edilecek konut bölgesine ziyaret, System.String[]

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve beraberindeki yetkililer, ülkede geçen yıl meydana gelen depremin ardından Kurbin Belediyesine bağlı Laç bölgesinde Türkiye tarafından inşa edilecek konutların yapılacağı alanı ziyaret etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve beraberindeki yetkililer, ülkede geçen yıl meydana gelen depremin ardından Kurbin Belediyesine bağlı Laç bölgesinde Türkiye tarafından inşa edilecek konutların yapılacağı alanı ziyaret etti.

Başbakan Rama, Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara ve Albayrak Şirketi Temsilcisi ve Proje Müdürü Servet Birgören'den çalışmaların ilerleyişine ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesaplarından video paylaşan Rama, 26 Kasım 2019'da yüzlerce aileyi evsiz bırakan depremin ardından çok daha güzel ve güçlü bir şekilde yeniden doğacak olan bölgenin, yakında sadece en iyi apartmanlara kavuşmakla kalmayacağını, aynı zamanda "onlarca yıldır harap ve unutulmuş bir mahalle iken her açıdan eşsiz bir mahalleye de dönüşeceğini" ifade etti.

Kurbin Belediye Başkanı Cara, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, binaların temellerinin atılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Cara, "Günümüz bu şantiye ile başlıyor ve bu şantiye ile bitiyor. Türk tarafı da dahil olmak üzere herkesin çabası gerçekten övgüye değer. Buradaki işlerin kalitesi harika." ifadelerini kullandı.

Albayrak Şirketi Temsilcisi ve Proje Müdürü Birgören de 160 daireyi mart ayında bitirmeyi planladıklarını belirtti.

– Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 konut inşası talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta geçen yıl 26 Kasım'da yaşanan depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı. Söz konusu proje Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçiriliyor.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden toplamda 202 bin 291 kişi etkilenmişti.

Arnavutluk Başbakanı Rama ve yetkililer, 24 Eylül'de de Laç bölgesinde Türkiye tarafından inşa edilecek söz konusu konutların yapılacağı alanı ziyaret etmiş ve Türk hükümetinin projesini "çok kardeşçe bir tezahürün ifadesi" şeklinde değerlendirmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye tarafından inşa edilecek konut bölgesine ziyaret - Son Dakika


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