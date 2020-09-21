Arnavutluk Başbakanı Rama, TİKA'nın restore ettiği Osmanlı eserlerini ziyaret etti - BERAT - Son Dakika

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Berat şehrinde Osmanlı eserlerinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Başbakan Rama, restorasyon çalışmaları devam eden Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, TİKA Tiran Koordinatörü Dr. Emine Gizem Başkan ve Berat Belediyesi yetkilileri de yer aldı.

Hünkar Camisi, Sultan İkinci Bayezid'in 1492'de Arnavutluk seferi sırasında padişah fermanı ile yaptırıldı.

Berat şehrinin bir başka Osmanlı eseri Bekarlar Camisi ya da eski adıyla Süleyman Paşa Camisi, Avlonyalı İbrahim Paşa'nın oğlu Süleyman Paşa Avlonya tarafından 1827-1828 yıllarında yaptırıldı.

Halveti Tekkesi'nin ise 1781-1782 yıllarında Kurt Ahmet Paşa tarafından Şeyh Hasan ve Halveti tarikatı için yaptırıldığı biliniyor.

TİKA, 2018 Mart ayında Arnavutluk'taki 5 Osmanlı eseri olan başkent Tiran'daki Ethem Bey Camisi, Ergiri Pazar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyon çalışmalarına başlamıştı. 5 Osmanlı eserinin restorasyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.